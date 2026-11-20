به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سعید شیروانی‌دوست گفت: کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی در استان‌های فارس، قم، اصفهان و یزد از مراکز اصلی خرید وش پنبه تولیدی کشاورزان فسا هستند.

او بیان کرد: عملیات برداشت پنبه در سطح ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از مزارع شهرستان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود تا اوایل بهمن‌ماه بیش از ۹ هزار تن وش پنبه برداشت شود.

شیروانی‌دوست با اشاره به نقش این محصول در ایجاد اشتغال فصلی افزود: برداشت پنبه در هر هکتار با به‌کارگیری بیش از ۸۰ نفر نیروی انسانی انجام می‌شود که سهم قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی و تأمین درآمد کارگران فصلی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی فسا ادامه داد: کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی فسا و داراب و همچنین کارخانه‌های استان‌های قم، اصفهان و یزد از عمده مراکز خریدار وش پنبه تولیدی کشاورزان شهرستان هستند که عملیات تصفیه و فرآوری پنبه را بر عهده دارند.

شیروانی‌دوست در پایان بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و توسعه کشت محصولات راهبردی در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی تأکید کرد.