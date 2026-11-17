



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،هندبالیست‌های کازرونی با پیروزی مقابل نماینده خراسان رضوی به صدرنشینی خود در لیگ برتر ادامه دادند.

در هفته چهارم لیگ برتر هندبال مردان کشور، استقلال کازرون ساعت ۱۶ امروز سه شنبه در سالن تختی این شهر به مصاف نام آوران مشهد رفت و ۳۴ بر ۲۶ به پیروزی رسید .

استقلال کازرون با چهار پیروزی و ۸ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. این رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌شود .