به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فاضل عبیات در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اجرای طرح مدیریت خرید نان افزود: این طرح با هدف جلوگیری از خرید‌های غیرمتعارف و انحراف آرد یارانه‌ای اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: شهروندان برای تامین نان مصرفی خانوار خود هیچ گونه محدودیتی ندارند و می‌توانند نسبت به تهیه نان مرود نیاز خود اقدام نمایند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بیان کرد: در طرح مدیریت خرید نان برای صاحبان کارت‌هایی که به صورت عیر متعارف اقدام به خرید نان می‌کنند پیام هشدار محدودیت ارسال می‌شود که مابه التفاوت نرخ نان را باید به قیمت آزاد پرداخت کنند.