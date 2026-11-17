به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، برگزیدگان این جشنواره در بخش‌های عکس، فیلم، پویانمایی، برنامه تلویزیونی، فیلمنامه و بخش ویژه روایت جاودانگی معرفی می‌شوند.

هفتمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی «آینه» از ۲۳ آبان با دبیری امیر حسین زنده دل آغاز شد و تولیدات دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله دانشگاه صداوسیما ، دانشگاه هنر ایران، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشگاه معماری و هنر پارس و دانشگاه سوره در این جشنواره به نمایش درآمد.