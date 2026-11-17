استاندار خراسان رضوی از آغاز عملیات اجرایی بازسازی مجموعه ورزشی مهران مشهد از ۲۱ آذرماه خبر داد و گفت: این طرح با ظرفیت سه هزار نفر، در یک برنامه زمان‌بندی ۱۸ ماهه تکمیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری، در حاشیه ششمین جلسه کارگروه رصد و پایش طرح های استان، با اشاره به آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی حوزه ورزش اظهار کرد: با تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل مولدسازی بخشی از اراضی وزارت ورزش و جوانان، تلاش خواهد شد این طرح مطابق برنامه زمان‌بندی ۱۸ ماهه و با رعایت استاندارد‌های لازم به بهره‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه تابلوی روزشمار اجرای طرح در محل نصب خواهد شد، افزود: این اقدام با هدف نظارت بر روند پیشرفت عملیات اجرایی و پیگیری تحقق تعهدات در موعد مقرر انجام می‌شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اولویت‌بندی طرح‌های ورزشی استان تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از طرح های مورد بررسی از طریق ظرفیت مولدسازی، تأمین مالی شده‌اند و برای سایر طرح‌ها نیز فرآیند تأمین منابع در حال پیگیری است.

مظفری همچنین از تأمین منابع مالی حدود سه هزار میلیارد تومانی برای تکمیل مجموعه ورزشی انقلاب نیشابور خبر داد و گفت: با پیش‌بینی این اعتبار، زمینه تکمیل یکی از طرح های مهم ورزشی استان پس از سال‌ها انتظار فراهم شده است.

وی درباره وضعیت ورزشگاه ثامن مشهد نیز خاطرنشان کرد: ساماندهی و تأمین مالی این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی و اراضی مازاد در دستور کار قرار گرفته است تا شرایط مناسب برای بهره‌برداری از این ظرفیت ورزشی فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی، تأمین منابع مالی را مهم‌ترین پیش‌نیاز تکمیل طرح های نیمه‌تمام ورزشی دانست و تأکید کرد: در کنار استفاده از اعتبارات دولتی، باید از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نیز برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی بهره گرفت.

مظفری در پایان بیان کرد: تشکیل باشگاه‌های قدرتمند و فراهم کردن زمینه حضور باشگاه‌های موجود در بهره‌برداری از مجموعه‌های ورزشی، از ضرورت‌های توسعه پایدار ورزش خراسان رضوی است.