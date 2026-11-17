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مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با همکاری انبارداران، فرآیند ثبتنام گلخانهداران در سامانه هوشمند QR Code را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در راستای توسعه صادرات محصولات گلخانهای و تقویت حضور تولیدات کشاورزی شهرستان اشکذر در بازارهای بینالمللی، نشست توجیهی و تسهیل ثبتنام در سامانه هوشمند QR Code با حضور انبارداران محصولات گلخانهای برگزار شد.
در این نشست، ضرورت ثبت دقیق اطلاعات محصولات، مزایای استفاده از سامانه و نقش آن در رهگیری محصولات و تأیید صلاحیت صادراتی برای انبارداران تشریح شد.
علیرضا میرجلیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، با اشاره به اهمیت ثبت اطلاعات در این سامانه اظهار کرد: ثبت دقیق اطلاعات محصولات گلخانهای، از الزامات ورود به بازارهای خارجی و دریافت تأییدیه مسئول فنی است و انبارداران در تحقق این فرآیند نقش محوری دارند.
وی افزود: در تعامل با انبارداران، زمینهای فراهم شده است تا آنان علاوه بر آشنایی با ضرورتها و مزایای سامانه، بهعنوان بازوی اجرایی و راهنمای گلخانهداران، فرآیند ثبتنام و ثبت صحیح اطلاعات را در واحدهای زیرمجموعه خود پیگیری کنند.
میرجلیلی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه فعالان این زنجیره گفت: انبارداران متعهد شدهاند با اطلاعرسانی و توجیه مستمر گلخانهداران، زمینه استفاده صحیح از سامانه QR Code را فراهم کنند تا محصولات تولیدی از نظر اطلاعات و الزامات فنی، آمادگی لازم برای عرضه در بازارهای صادراتی را داشته باشند.
بر اساس توافقات انجامشده، انبارداران موظفاند ضمن اطلاعرسانی گسترده به گلخانهداران، تکمیل فرآیند ثبتنام و صحت اطلاعات ثبتشده در سامانه را پیگیری کنند.
اجرای این طرح، گامی در مسیر هوشمندسازی زنجیره تولید و صادرات محصولات گلخانهای اشکذر، افزایش قابلیت رهگیری محصولات و کاهش موانع فنی پیشروی صادرات به بازارهای بینالمللی به شمار میرود.