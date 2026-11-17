به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در راستای توسعه صادرات محصولات گلخانه‌ای و تقویت حضور تولیدات کشاورزی شهرستان اشکذر در بازارهای بین‌المللی، نشست توجیهی و تسهیل ثبت‌نام در سامانه هوشمند QR Code با حضور انبارداران محصولات گلخانه‌ای برگزار شد.

در این نشست، ضرورت ثبت دقیق اطلاعات محصولات، مزایای استفاده از سامانه و نقش آن در رهگیری محصولات و تأیید صلاحیت صادراتی برای انبارداران تشریح شد.

علیرضا میرجلیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، با اشاره به اهمیت ثبت اطلاعات در این سامانه اظهار کرد: ثبت دقیق اطلاعات محصولات گلخانه‌ای، از الزامات ورود به بازارهای خارجی و دریافت تأییدیه مسئول فنی است و انبارداران در تحقق این فرآیند نقش محوری دارند.

وی افزود: در تعامل با انبارداران، زمینه‌ای فراهم شده است تا آنان علاوه بر آشنایی با ضرورت‌ها و مزایای سامانه، به‌عنوان بازوی اجرایی و راهنمای گلخانه‌داران، فرآیند ثبت‌نام و ثبت صحیح اطلاعات را در واحدهای زیرمجموعه خود پیگیری کنند.

میرجلیلی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه فعالان این زنجیره گفت: انبارداران متعهد شده‌اند با اطلاع‌رسانی و توجیه مستمر گلخانه‌داران، زمینه استفاده صحیح از سامانه QR Code را فراهم کنند تا محصولات تولیدی از نظر اطلاعات و الزامات فنی، آمادگی لازم برای عرضه در بازارهای صادراتی را داشته باشند.

بر اساس توافقات انجام‌شده، انبارداران موظف‌اند ضمن اطلاع‌رسانی گسترده به گلخانه‌داران، تکمیل فرآیند ثبت‌نام و صحت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه را پیگیری کنند.

اجرای این طرح، گامی در مسیر هوشمندسازی زنجیره تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای اشکذر، افزایش قابلیت رهگیری محصولات و کاهش موانع فنی پیش‌روی صادرات به بازارهای بین‌المللی به شمار می‌رود.