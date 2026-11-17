رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه درپی ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی، گفت: در فقاهت، به دقت در مسائل فقهی و تبیین فروع مشهور بود و روش او امتداد مکتب اجتهادی بزرگان نجف به شمار می‌رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه درپی ارتحال آیت‌الله العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی قدس سره، در پیامی نوشت: با نهایت تأسف خبر ارتحال ملکوتی مرجع عالیقدر جهان تشیع، فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت، حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی قدس سره را دریافت کردم.

آن فقیه ربانی که سراسر عمر پربرکت خویش را وقف تحقیق و تعلیم علوم آل محمد صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین کرد؛ در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها - همان ایامی که همواره در احیای عزای آن حضرت کوشا بود- جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و به ملکوت اعلی پیوست.

آن فقیه نام‌آور در عرصه تحقیق و پژوهش، عمیق و ژرف‌اندیش بود و استدلال‌های عقلی را با مستندات نقلی درهم می‌آمیخت و جان و دل علاقمندان معارف الهیه را جلا می‌بخشید.

در فقاهت، به دقت در مسائل فقهی و تبیین فروع مشهور بود و روش او امتداد مکتب اجتهادی بزرگان نجف به شمار می‌رفت.

در عرصه تبلیغ و منبر وعظ و خطابه، از اوان جوانی جایگاهی رفیع داشت و به نیاز اصلی مخاطبان پاسخ می‌داد و رسالت تبلیغی خود را با دردمندی و درد آشنایی توأم ساخته بود و برای ارتقاء سطح تبلیغ دینی و تعظیم شعائر مذهبی از هیچ کوشش مؤثری فروگذار نکرد و در احیاء عزای اهل‌بیت علیهم‌السلام، خصوصاً ایام فاطمیه و اقامه ماتم حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها نقشی بی بدیل ایفا کرد.

در تربیت شاگردان، دهه‌ها تدریس خارج فقه و اصول او میراثی ماندگار در تاریخ حوزه‌های علمیه بر جای گذاشت و جمع کثیری از عالمان فاضل در محضر او پرورش یافتند و از این رهگذر ده‌ها اثر علمی و فقهی و اصولی و حدیثی به جهان اسلام عرضه شد.

اینجانب به نمایندگی از سوی اعضای محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها و ائمه‌جمعه سراسر کشور، این مصیبت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیه‌الله‌الاعظم عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، رهبرمعظم انقلاب، مراجع معظم تقلید و حوزه‌های علمیه خصوصاً حوزه علمیه مقدسه قم و به ویژه به بیت شریف ایشان به خصوص آقازادگان معظم و بالاخص آیت‌الله آقای صادق آملی‌لاریجانی و تمامی بازماندگان محترم، مستفیدان و علاقمندان آن عالم ربانی تسلیت می‌گویم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با موالیان کرامش و با حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیهم را مسئلت دارم، و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.