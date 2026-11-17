معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر مسئولیت مشترک مردم، فعالان اقتصادی و مسئولان در شرایط جنگ اقتصادی گفت: همه باید از ایجاد جرم پیشگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی امیری اصفهانی از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر مسئولیت مشترک مردم، فعالان اقتصادی و مسئولان در شرایط جنگ اقتصادی گفت: همه باید از ایجاد جرم پیشگیری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عملکرد فعالان اقتصادی را در امنیت کشور مؤثر دانست و گفت: دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند از حقوق فردی و اجتماعی فعالان اقتصادی پشتیبانی کند.

اصفهانی با اشاره به اینکه معتقدیم اکثر فعالان اقتصادی سالم فعالیت می‌کنند و در موارد اندکی ناهنجاری رخ می‌دهد، افزود: فعالان اقتصادی باید رفتار اعتمادآفرین داشته باشند تا پشتیبانی از آنان کم‌هزینه‌تر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مقامات قضایی باور دارند قانون را به نفع تولید و فعالان اقتصادی تفسیر کنند و معاونت پیشگیری از قوه قضائیه تلاش می‌کند تا جای ممکن اختلافات خارج از دستگاه قضایی برطرف شود و پرونده‌های کمتری به مراجع قضایی وارد شود.

اصفهانی وحدت رویه در مواجهه با پرونده‌های اقتصادی از دادسرا تا دیوان عالی کشور را ضروری خواند و افزود: مسئولان قضایی توجه می‌کنند برای حفظ حقوق اشخاص، حساب‌ها در حد بدهی‌ها بسته شود و تولید متوقف نشود؛ این مسئله باید با نظام بانکی حل شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان بر شفاف بودن فرایند دادرسی تأکید کرد.