

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران در پیامی، ارتحال آیت الله العظمی وحید خراسانی مرجع تقلید جهان تشیع را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، فقیه اهل‌بیت علیهم‌السلام، بحر عمیق معارف الهی و استوانه‌ی استوار فقاهت و مرجعیت، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه) موجب تأثر و اندوه عمیق امت اسلامی و حوزه‌های علمیه گردید.

آن فقید سعید، عمری بابرکت را در سنگر ترویج معارف قرآن و عترت، تربیت شاگردان برجسته، تحقیق و تدقیق در مبانی عمیق فقهی و اصولی، و همچنین پاسداری مخلصانه از حریم اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) به‌ویژه احیای باشکوه شعائر فاطمی سپری نمود. وجود برکت‌آفرین ایشان همواره تکیه‌گاهی مطمئن برای حوزه‌های علمیه و چراغ هدایتی برای تشنگان معارف حقّه اهل‌بیت (ع) بود و فقدان این اسوه‌ی اخلاص، زهد و علم، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر و ثلمه‌ای است که به‌سادگی التیام نمی‌یابد.

اینجانب، ارتحال این عالم ربانی را به پیشگاه مقدس ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و بازماندگان آن مرحوم و عموم ارادتمندان ایشان در سراسر جهان اسلام به‌ویژه مردم ولایتمدار استان مازندران تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن روح بلند و ملکوتی، علو درجات، حشر با ائمه معصومین (ع) و برای تمامی مصیبت‌دیدگان و ارادتمندان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.



و سلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا

محمدباقر محمدی لائینی

نماینده مقام معظم رهبری در استان مازندران و امام جمعه ساری