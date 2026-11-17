سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: روند بازسازی بخش‌های مهم و حیاتی بیمارستان آسیب‌دیده امام علی (ع) اندیمشک از جمله بخش مراقبت‌های ویژه و اتاق‌های عمل، ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمدامین زرگر، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در نخستین بازدید استانی خود از بیمارستان آسیب‌دیده امام علی (ع) اندیمشک بازدید کرد و روند بازسازی این بیمارستان و نحوه ارائه خدمات درمانی به مردم شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید، در خصوص آخرین وضعیت بازسازی بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک اظهار کرد: بازسازی این بیمارستان در حال انجام است و بخش‌های ضروری و حیاتی آن از جمله بخش مراقبت‌های ویژه و اتاق‌های عمل، پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی دارند.

دکتر زرگر با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل عملیات بازسازی افزود: با توجه به اهمیت بیمارستان امام علی (ع) در ارائه خدمات درمانی به مردم شریف شهرستان اندیمشک، تکمیل بازسازی و آماده‌سازی هرچه سریع‌تر بخش‌های مختلف آن، اولویت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: در حال حاضر بیمارستان امام علی (ع) با ۴۰ تخت بستری و اورژانس، ۵ تخت مراقبت‌های ویژه و ۱۶ تخت دیالیز در حال ارائه خدمات درمانی می‌باشد و همچنین، ارائه خدمات پاراکلینیک از جمله رادیولوژی، سی تی اسکن و آزمایشگاه همچنان برقرار است.

دکتر زرگر در پایان، ضمن تقدیر از زحمات مسئولان و کارکنان شبکه بهداشت و درمان اندیمشک، بیان داشت: بازسازی و توسعه ظرفیت‌های بیمارستان امام علی (ع)، با هدف فراهم کردن زیرساخت مناسب برای ارائه خدمات ایمن و باکیفیت به مردم شهرستان اندیمشک، با جدیت دنبال خواهد شد.