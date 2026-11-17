به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار در مراسم یادبود جان‌باختگان شرکت پتروپالایش دهلران که در مسجد جامع شهر ایلام برگزار شد؛ با تسلیت این حادثه دلخراش به خانواده‌های مصیبت دیده؛ از ابراز همدردی مردم آبدانان، مردم استان ایلام و مسئولان استانی و کشوری با خانواده‌های داغدار قدردانی کرد.

وی با تجلیل از جان باختگان این حادثه؛ آن‌ها را مجاهدان عرصه اقتصادی کشور دانست و گفت: این کارکنان متعهد و تلاشگر؛ با مسئولیت‌پذیری در عرصه تولید و پیشرفت کشور، گام بر‌می داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین با تأکید بر ضرورت صبر و همدلی در روز‌های سخت.

وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه عده‌ای به دنبال سوءاستفاده از مشکلات و ضربه زدن به فضای آرام جامعه هستن، افزود: مردم باید مراقب سوءاستفاده فتنه گران و افراد سودجو در شرایط موجود جامعه باشند.

گفتنی ست که مردم قدرشناس ایلام با حضور گسترده در مراسم ترحیم و بزرگداشت جان باختگان حادثه واژگونی اتوبوس دهلران- آبدانان، در مسجد جامع شهر ایلام؛ همدردی خود را با خانواده‌های آن‌ها ابراز کردند.