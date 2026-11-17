۳۵ دانش‌آموز دختر پایه دوازدهم شهرستان مهاباد، در قالب کاروان راهیان نور و با هدف تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این سفر معنوی فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با حماسه دفاع مقدس، رشادت‌ها و ازخودگذشتگی رزمندگان اسلام است.

علی محمدیان، معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش مهاباد نیز درباره اهداف اعزام این کاروان توضیح داد و گفت: در این سفر معنوی دانش آموزان با حماسه دفاع مقدس، رشادت ها و از خودگذشتگی رزمندگان اسلام آشنا می شوند.

تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با دستاورد‌های دوران دفاع مقدس، از اهداف اعزام کاروان‌های راهیان نور عنوان شد.