نماینده‌ ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، استاندار و نمایندگان استان در مجلس خبرگان رهبری در پیامی مشترک ارتحال آیت‌الله العظمی وحید خراسانی رضوان الله تعالی علیه را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم): «مَوْتُ الْعَالِمِ ثُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ لَا تُسَدُّ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ»

يوم علی آل‌الرسول عظیم

ارتحال عالم ربانی و فقیه صمدانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه موجی از تألم و اندوه عمیق را در دل‌های ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت و جامعه‌ی علمی و دینی جهان اسلام برانگیخت.

آن فقیه وارسته و اسوه‌ تقوا و فقاهت، عمر پربرکت خویش را در مسیر پاسداری از حریم شریعت، تعمیق مبانی اجتهاد و فقاهت، تربیت نسل برجسته‌ای از عالمان و فضلای به نام حوزه‌های علمیه و ترویج معارف مکتب اهل‌بیت (ع) سپری کرد.

اهتمام خالصانه‌ی ایشان به احیای شعائر دینی و تکریم و تعظیم مقام شامخ حضرت صدیقه‌ی کبری، فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها)، در تاریخ ماندگار خواهد بود.

بی‌تردید، فقدان این شخصیت ارزشمند، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر در پیکره‌ علمی و معنوی عالم اسلام و به‌ویژه حوزه‌های علمیه است؛ اما آثار گران‌سنگ و میراث ماندگار علمی و معنوی آن مرجع فقید، همواره چراغ راه پژوهشگران و جویندگان حقیقت خواهد بود.

اینجانبان، این مصیبت را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة‌الله الاعظم (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله حاج سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و ارادتمندان آن عالم ربانی، شیعیان جهان، ملت بزرگ ایران اسلامی، مردم مؤمن و ولایت‌مدار استان کرمانشاه و به‌ویژه بیت مکرم و آقازاده‌های محترم و فاضل و بازماندگان معزز ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه عالی‌مقام، رحمت واسعه، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) و برای عموم داغداران و سوگواران، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

حبیب‌الله غفوری؛ نماینده‌ ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه‌ کرمانشاه

منوچهر حبیبی؛ استاندار کرمانشاه

مصطفی علما؛ نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری

امان نریمانی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری