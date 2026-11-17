از دو ورزشکار تکواندو کار دختر و پسر اهل دلند و آزادشهر که در مسابقات قهرمان قهرمانان در رده سنی نونهالان مقام سوم را کسب کرده بودند، استقبال شد.

استقبال از دو تکواندوکار قهرمان نونهال در دلند رامیان و آزادشهر

استقبال از دو تکواندوکار قهرمان نونهال در دلند رامیان و آزادشهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد موحدی راد از آزادشهر که در مسابقات بزرگ قهرمان قهرمانان نونهالان ایران توانست مقام سوم این مسابقات را کسب کند امروز مورد استقبال مسؤلان و ورزش دوستان آزادشهر قرار گرفت.

همچنین از خانم زهرا برزمینی ورزشکار تکواندو کار که توانسته بود در مسابقات قهرمان قهرمانان در رده سنی نونهالان که در استان یزد برگزار شد مقام سوم را کسب و به مرحله اول اردوی تیم ملی نونهالان کشور راه پیدا کند استقبال شد.