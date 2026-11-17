به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن پیام اسکندر مومنی در پی ارتحال حضرت آیت‌الله وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه) به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون

ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، موجب تأثر و تألم عمیق شد. آن مرجع عالی‌قدر، عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تحقیق، تدریس و ترویج معارف نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) سپری و با سال‌ها مجاهدت علمی و تربیت شاگردان برجسته، نقشی ماندگار در اعتلای حوزه‌های علمیه و پاسداری از میراث گران‌سنگ فقاهت شیعه ایفا کرد.

بی‌تردید، فقدان آن فقیه برجسته و استاد نامدار حوزه‌های علمیه، ضایعه‌ای بزرگ برای جهان تشیع و جامعه علمی و دینی کشور است و آثار علمی، معنوی و تربیتی ایشان چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود. اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت جانکاه به محضر حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن عالم ربانی و عموم ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بیت مکرم، بازماندگان و همه داغ‌دیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

اسکندر مومنی

وزیر کشور