نشست افتتاحیه دوره جدید پارلمان صربستان، در بلگراد برگزار شد؛ نشستی که پس از پیروزی فهرست دانشجویی در انتخابات زودهنگام، زمینه را برای تشکیل دولت جدید این کشور فراهم خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از سارایوو، نشست افتتاحیه پارلمان صربستان روز سه‌شنبه ۱۷ نوامبر با هدف تأیید اعتبارنامه نمایندگان، انتخاب رئیس و نواب رئیس پارلمان و تعیین دبیرکل این نهاد برگزار شد.

بر اساس نتایج انتخابات زودهنگام ۲۵ اکتبر، فهرست دانشجویی با کسب ۱۴۰ کرسی از مجموع ۲۵۰ کرسی پارلمان، اکثریت مطلق را به دست آورده است.

همچنین ائتلاف «صربستان متحد» به رهبری حزب ترقی‌خواه صربستان، نزدیک به الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور این کشور، نیز ۱۰۳ کرسی کسب کرده است و اتحاد مجار‌های وویوودینا و ائتلاف آلبانیایی‌ها هرکدام دو کرسی و سه فهرست دیگر، شامل حزب اقدام دموکراتیک سانجاک، فهرست راسم لیاییچ و جنبش اتحاد به رهبری اسامه زوکورلیچ، هرکدام یک کرسی به دست آورده‌اند.

طبق مقررات پارلمان صربستان، تا زمان انتخاب رئیس جدید، مسن‌ترین نماینده منتخب ریاست نشست را برعهده خواهد داشت. پارلمان زمانی رسماً تشکیل‌شده محسوب می‌شود که اعتبارنامه دست‌کم دوسوم نمایندگان تأیید شده باشد.

پس از تأیید اعتبارنامه‌ها، نمایندگان سوگند یاد می‌کنند که وظایف خود را مطابق قانون اساسی، با رعایت حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و آزادی‌های شهروندی انجام دهند.

انتخاب رئیس پارلمان نیز از میان نمایندگان صورت می‌گیرد و معرفی هر نامزد به حمایت دست‌کم ۳۰ نماینده نیاز دارد. رأی‌گیری برای این سمت می‌تواند به‌صورت علنی یا مخفی برگزار شود.

با تشکیل رسمی پارلمان جدید، مهلت قانونی ۹۰روزه برای تشکیل دولت صربستان آغاز خواهد شد.

پیروزی فهرست دانشجویی در انتخابات اخیر، ترکیب قدرت در پارلمان صربستان را تغییر داده و اکثریت پارلمانی را از ائتلاف نزدیک به ووچیچ به جنبش دانشجویی منتقل کرده است.