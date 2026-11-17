رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر ساخت‌وساز‌های شهری، خواستار تقویت اقدامات پیشگیرانه، توجه به ایمنی ساختمان‌ها و پیگیری قانونی موضوعات مرتبط با صیانت از باغات و فضا‌های سبز شهری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدباقر پارسائیان، با اشاره به اهمیت نظارت بر ساخت‌وساز‌های شهری اظهار کرد: پیشگیری از تخلفات ساختمانی و شناسایی به‌موقع موارد مغایر با ضوابط شهرسازی، از موضوعات مهم در مدیریت شهری است که با تقویت نظارت میدانی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرداری می‌توان زمینه ارتقای انضباط شهرسازی را فراهم کرد.

وی افزود: در کنار رسیدگی قانونی به تخلفات از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰، لازم است فرآیند‌های نظارتی نیز به‌گونه‌ای تقویت شود که در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی در همان مراحل اولیه انجام گیرد و از ادامه عملیات ساختمانی مغایر با ضوابط جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از مراجع قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، اما توجه به اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر شهرداری می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی به شهروندان و مدیریت شهری جلوگیری کند.

پارسائیان با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط فنی و ایمنی ساختمان‌ها خاطرنشان کرد: ساخت‌وساز اصولی و توجه به مقررات ملی ساختمان، علاوه بر حفظ حقوق شهروندان، نقش مهمی در ارتقای ایمنی محلات و کاهش مخاطرات شهری دارد. در این زمینه، نظارت بر اجرای صحیح استاندارد ۲۸۰۰، به‌ویژه در بخش طراحی و اجرای سازه در برابر زلزله، باید با جدیت و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان تخصصی دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به بنا‌های فرسوده و ناایمن گفت: شناسایی ساختمان‌های دارای وضعیت مخاطره‌آمیز و پیگیری اقدامات لازم برای ایمن‌سازی آنها، از جمله موضوعاتی است که همکاری مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های تخصصی را می‌طلبد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد در ادامه با اشاره به اهمیت صیانت از باغات و فضا‌های سبز شهری اظهار کرد: حفظ باغات به‌عنوان بخشی از سرمایه‌های طبیعی و هویتی شهر یزد، نیازمند نظارت مستمر، شناسایی به‌موقع موارد تخلف و پیگیری قانونی آنهاست. در این مسیر، استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی و سایر نهاد‌های مرتبط می‌تواند به تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و اجرای تصمیمات قانونی کمک کند.

پارسائیان با اشاره به نقش نظارتی شورای اسلامی شهر عنوان کرد: کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، موضوعات مرتبط با رعایت ضوابط شهرسازی، ایمنی ساختمان‌ها و صیانت از حقوق عمومی را با هدف بهبود فرآیند‌ها و ارتقای عملکرد مدیریت شهری دنبال می‌کند و در این راستا، بررسی مستند اقدامات و پیگیری موضوعات از دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تعامل و هماهنگی میان شهرداری، دستگاه قضایی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر مجموعه‌های مرتبط، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات، تسهیل فرآیند‌های قانونی و ارتقای کیفیت نظارت بر ساخت‌وساز‌های شهری داشته باشد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در پایان تأکید کرد: هدف از پیگیری این موضوعات، تقویت سازوکار‌های نظارتی، پیشگیری از بروز مشکلات، حفظ ایمنی شهروندان و صیانت از سرمایه‌های شهری است و انتظار می‌رود با هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول، اقدامات مؤثر و منسجمی در این زمینه انجام شود.