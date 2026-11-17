رقابت‌های لیگ جودو آینده‌سازان کشور، روز‌های ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی مشهد و در سالن ورزشی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، این رقابت‌ها با میزبانی هیأت جودو خراسان رضوی، فرصتی برای نمایش توانمندی جودوکاران آینده‌دار کشور و ایجاد بستری مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد‌های این رشته ورزشی خواهد بود.

هیأت جودو خراسان رضوی همچنین از مسئولان، رؤسای هیأت‌های جودو شهرستان‌ها، پیشکسوتان، مربیان، داوران، ورزشکاران، بانوان علاقه‌مند و اصحاب رسانه دعوت کرده است تا با حضور در سالن ورزشی شهید بهشتی، از جودوکاران جوان و آینده‌ساز کشور حمایت کنند.