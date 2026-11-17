مردم مهاباد بر ادامه حضور در میدان و «سنگر خیابان» تا شکست کامل دشمن تأکید کردند و اتحاد، همدلی و انسجام ملی را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این اجتماع، دانش‌آموزان، جوانان و نوجوانان در کنار ریش‌سفیدان حضور داشتند و از همراهی خود در این گردهمایی‌ها گفتند.

یکی از دانش‌آموزان حاضر در اجتماع، هر شب در کنار دیگر مردم در «سنگر خیابان» حضور می‌یابد. جوانان و ریش‌سفیدان نیز با حضور در کنار یکدیگر، بر ایستادگی برای دفاع از کشور تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان می‌گویند برای اهتزاز همیشگی پرچم ایران، تا هر زمان که لازم باشد، با اقتدار در میدان خواهند ماند.