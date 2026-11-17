سردار نقدی (مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) گفت: هنر اصیل و برخاسته از اسلام ناب محمدی تنها راه مقابله با جریان تزویر و سفیدشویی چهره رژیم صهیونیستی است.

هنر اصیل، سلاح مقابله با جریان تزویر و تحریف است

هنر اصیل، سلاح مقابله با جریان تزویر و تحریف است



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سردار نقدی در آیین رونمایی از تقریظ رهبر شهید بر کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» گفت: بیداری امت اسلام مانع شده تا مستکبران جهان هر آنچه می‌خواهند بر سرزمین‌های اسلامی پیاده کنند.

وی افزود: انقلاب اسلامی که از خرداد ۱۳۴۲ جوانه زده بود، در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در برابر حرکت جنایتکارانه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی قد علم کرد و در نبردی نفس‌گیر، مستکبران را به خاک ذلت نشاند.

مشاور فرمانده کل سپاه گفت: آنچه به این رژیم قوام بخشید و اجازه داد به جایگاه امروز خود برسد، قلم‌به‌مزدان و هنرفروشانی بودند که خودشان را در اختیار این جنایت قرار دادند؛ کسانی که از این جانور وحشی، چهره‌ای بزک‌شده ترسیم کردند و به آن در جامعه بین‌المللی مشروعیت بخشیدند.

سردار نقدی افزود: مقابله با این جریان تزویر، جز با هنر اصیل و هنری که از اسلام ناب محمدی الهام گرفته باشد، امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: شهدا عاشقانه و مردانه در برابر این موجودیت منحوس ایستادند و خون خود را تقدیم کردند. همان‌طور که امام راحل فرمودند، شهادت هنر مردان خداست؛ شهدا هنرنمایی کردند و این هنرنمایی را می‌توان در مقاومت مردم غزه دید که چهره حقیقی این موجود وحشی را به دنیا نشان دادند. مقاومت مردم ایران و حزب‌الله لبنان نیز ماهیت واقعی این رژیم را آشکار کرد.

مشاور فرمانده کل سپاه افزود: باید ماهیت این رژیم و ماهیت جبهه مقابل آن، یعنی جبهه مقاومت اسلامی و عظمت این مقاومت را بشناسیم؛ مقاومتی که تا امروز ادامه داشته و در حقیقت کار صهیونیست‌ها را تمام کرده است.

وی افزود: این رژیم، موجودیتی تمام‌شده است و آنچه از آن باقی مانده باید جمع‌آوری شود. این نتیجه ایستادگی قهرمانانه ملت ماست؛ ملتی که در رأس آن، رهبر شهید قرار داشت و ایشان فرمودند این ملت مبعوث خواهد شد و کار را تمام خواهد کرد.

سردار نقدی گفت: من می‌گویم‌ای امام شهید ما، تو خودت با خون خودت کار را تمام کردی. امروز جهان بیدار شده است؛ مردم فرانسه با پرچم فلسطین به میدان می‌آیند و پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش می‌کشند. این بیداری به برکت خون امام شهید است و دامان استکبار را خواهد گرفت.

وی با تشکر از مؤلف کتاب گفت: باید عظمت واقعی مردانی را بشناسیم که توانستند در این میدان دوام بیاورند و پیروزی به دست آورند. آنها با وجود دیدن ابزار و امکانات بی‌پایان دشمن، کم نیاوردند، ایستادند و پیروز شدند. باید قدر این ایستادگی را بدانیم و شکر این نعمت را به جا بیاوریم.

مشاور فرمانده کل سپاه گفت: امروز کار به جایی رسیده که ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از احتمال قطع کمک به رژیم صهیونیستی سخن می‌گوید؛ چراکه مردم کشورش بیدار شده‌اند و او برای بازگشت به قدرت مجبور است اعلام کند دیگر از این رژیم حمایت نخواهد کرد. این همان پیروزی‌ای است که امام مجاهد شهید ما و سربازانش رقم زدند.