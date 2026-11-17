به مناسبت هفته یادمان قربانیان حوادث رانندگی، به دانش آموزان موتور سوار مدرسه دارالفنون بندرعباس کلاه ایمنی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس پلیس راه هرمزگان گفت: هفته یادمان قربانیان سوانح رانندگی، فرصتی برای یادآوری اهمیت پیشگیری از تصادفات، ترویج فرهنگ ایمنی ترافیک و تأکید بر نقش مسئولیت پذیری همه کاربران راه در کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای است.

سرهنگ محمد حق پرست افزود: همکاری و هماهنگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، در کنار رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و ارتقای ایمنی راه‌ها، نقش مهمی در کاهش پیامد‌های سوانح رانندگی و حفظ جان هم‌وطنان دارد.

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