آیت‌الله حسین نوری همدانی در پیام تسلیت خود به مناسبت ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی حسین وحیدخراسانی، بر نقش برجسته این فقیه در ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) و رسیدن به عالی‌ترین درجات فقاهت تأکید کرد و این فقدان بزرگ را برای حوزه‌های علمیه خسارتی جبران‌ناپذیر خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آیت‌الله نوری همدانی ضمن ابراز تأسف و تأثر از ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی، بر جایگاه علمی و مذهبی ایشان تأکید کرد.

وی با اشاره به دوران علمی این عالم بزرگوار، ایشان را شخصیتی دانست که با بهره‌گیری از محضر برجستگان حوزه‌های علمیه خراسان و نجف، به درجه‌ای ممتاز از فقاهت دست یافت و شاگردان بسیاری را در مسیر علم تربیت کرد.

متن پیام آیت الله نوری همدانی به این شرح است:

سم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعونَ

ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی «رضوان‌الله‌علیه» موجب تأسف و تأثر گردید.

آن شخصیت بزرگ با بهره‌مندی از محضر برجستگان حوزه خراسان و نجف به عالی‌ترین درجه فقاهت رسید و شاگردان فراوانی از محضر پرفیض ایشان استفاده کردند.

یک قرن دفاع از حریم اهل‌بیت «علیهم‌السلام» و ترویج فرهنگ حضرات معصومین در کرسی خطابه و تدریس از ویژگی‌های ممتاز آن عالم عامل بود.

بی‌شک ارتحال این فقیه بزرگوار خسارت جبران‌ناپذیری برای حوزه‌های علمیه خواهد بود.

اینجانب درگذشت این مرجع عالیقدر را به محضر مبارک حضرت بقیةالله الأعظم عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، حوزه‌های علمیه، آقازادگان محترم و عالم، خصوصاً آیت‌الله آقای حاج شیخ صادق لاریجانی و عموم ارادتمندان ایشان تسلیت عرض نموده و علوّ مقام آن فقید سعید را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

۲۶ آبان ۱۴۰۵

حسین نوری همدانی