پارک علم و فناوری یزد با شناسایی و هدایت دانش‌آموزان مستعد و حمایت مالی از طرح‌های نوآورانه آنان، زمینه تبدیل ایده‌های خلاقانه به محصولات فناورانه را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسابقات ابتکارات و ابداعات دانش‌آموزی را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین رقابت‌های فناورانه دانش‌آموزان استان یزد دانست؛ رقابتی که فرصتی برای شناسایی استعداد‌های خلاق و ورود نسل نوجوان به دنیای فناوری و نوآوری فراهم کرده است.

دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این رقابت، نخستین گام‌های خود را در مسیر فناوری با هدایت و حمایت پارک علم و فناوری یزد برمی‌دارند. کارشناسان این پارک با حضور در مدارس، دانش‌آموزان مستعد را شناسایی و در قالب کارگاه‌های آموزشی، زمینه پرورش ایده‌ها و توانمندی‌های آنان را فراهم می‌کنند.

حاصل این فرایند، شکل‌گیری ایده‌هایی نوآورانه است که در صورت تبدیل شدن به محصول، می‌توانند پاسخگوی بخشی از نیاز‌های جامعه باشند.

«نازنین مسعودی»، هنرجوی هنرستان تیزهوشان رمضان‌خانی یزد، یکی از این دانش‌آموزان ایده‌پرداز است. او سامانه‌ای برای شناسایی و عرضه دارو‌های نزدیک به تاریخ انقضا طراحی کرده است؛ سامانه‌ای که امکان تبادل دارو میان داروخانه‌ها و ثبت و پیگیری دارو‌های مورد نیاز را فراهم می‌کند.

«محمدامین قزل‌باش» نیز از دیگر دانش‌آموزان نوآور یزدی است که ایده طراحی یک دست رباتیک کنترل‌شونده با عضلات را ارائه کرده است. این طرح با استفاده از حسگرها، امکان کنترل دست مصنوعی را برای افراد دارای معلولیت حرکتی فراهم می‌کند.

این دو طرح، نمونه‌هایی از ظرفیت خلاقیت و نوآوری در میان دانش‌آموزان یزدی هستند که هنوز در مرحله ایده‌پردازی قرار دارند و برای رسیدن به مرحله تولید محصول، نیازمند حمایت و پشتیبانی هستند.

در همین راستا، پارک علم و فناوری یزد برای حمایت از طرح‌های دانش‌آموزی، ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض اختصاص می‌دهد. همچنین صاحبان این طرح‌ها می‌توانند از محل صندوق نوآوری و فناوری نیز تا سقف ۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض دیگر دریافت کنند.

این حمایت‌ها تا تبدیل ایده به محصول و استقرار دانش‌آموزان خلاق و نوآور در مراکز رشد ادامه خواهد داشت؛ مسیری که می‌تواند استعداد‌های دانش‌آموزی را به کارآفرینان و فناوران آینده استان تبدیل کند.