معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از کشف و توقیف یک انبار سه‌طبقه حاوی بیش از ۲۶۴ هزار قلم انواع فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و دارویی قاچاق، تقلبی و احتکارشده به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسین حیدری کایدان اظهار داشت: در پی کشف کارگاه زیرپله‌ای تولید غیرمجاز موم موبر و شمع اصلاح در اهواز در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، که به توقیف ۱۵ تن محصول و مواد اولیه به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان منجر شد، بررسی‌های تخصصی و رصد‌های اطلاعاتی کارشناسان نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی این معاونت ادامه یافت.

وی افزود: این بررسی‌ها با همکاری دستگاه قضایی و ضابطان انتظامی انجام شد و در نهایت به شناسایی یک انبار بزرگ سه‌طبقه در مجتمع بنکداران اهواز واقع در منطقه کوی مهدیس انجامید.

دکتر حیدری کایدان در ادامه، با تشریح روند بازرسی از این محل گفت: این واحد صنفی ابتدا در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه با دستور مقام قضایی و با حضور پلیس اماکن مهروموم شد و در ادامه، در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵، جهت اجرای دستور معاونت تعزیرات حکومتی اهواز، با حضور نمایندگان معاونت غذا و دارو دانشگاه، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان و پلیس امنیت اقتصادی، فک پلمب گردید و مورد بازرسی جامع قرار گرفت.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: در جریان بررسی‌ها مشخص شد این انبار فاقد هرگونه ثبت در سامانه جامع انبار‌های اداره‌کل صمت بوده و بیش از ۲۶۴ هزار قلم کالا در بیش از ۲۵۰۰ ردیف کالایی در آن دپو و احتکار شده است.

دکتر حیدری کایدان با اشاره به انواع کالا‌های کشف‌شده در این انبار، اظهار داشت: این اقلام شامل انواع رنگ مو، اکسیدان، پودر دکلره، کرم‌ها و لوسیون‌های مراقبت از پوست و مو، لوازم آرایشی، موم و شمع اصلاح و همچنین مقادیر انبوهی از مواد اولیه فله‌ای و کیسه‌ای بوده است.

وی همچنین، با اشاره به مصادیق متعدد جعل و تقلب در این محل، گفت: در جریان بازدید از طبقات مختلف انبار، مقادیر زیادی برچسب و بارکد اصالت جعلی و غیرمجاز سازمان غذا و دارو، تجهیزات تغییر تاریخ انقضای کالا‌های تاریخ مصرف‌گذشته و محصولات بسته‌بندی‌شده با نشان‌های تجاری متفرقه و جعلی کشف شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: همچنین کالا‌های خارجی ممنوعه و قاچاق فاقد اسناد مثبته گمرکی و اقلام فاقد هرگونه مشخصات ساخت و مجوز بهداشتی نیز در این محل وجود داشت.

دکتر حسین حیدری کایدان بیان داشت: علاوه بر این، ۴۵ عدد واکسن قاچاق گارداسیل که در شرایط نامناسب و خارج از زنجیره سرد مجاز دارویی نگهداری می‌شد، به همراه مقادیر زیادی سوزن و دستگاه‌های تاتو و خالکوبی از این انبار کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: با توجه به احراز تخلفات گسترده از جمله اختلال در نظام توزیع، قاچاق کالا و ارز، جعل و تهدید علیه بهداشت عمومی، اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام گردید و به استناد ماده ۱۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حسب دستور مقام قضایی و تعزیرات حکومتی، مالک واحد صنفی متخلف بازداشت شد.

وی می‌گوید: تمامی کالا‌های مکشوفه از این محل نیز به‌منظور شمارش دقیق، تفکیک و طی مراحل قانونی، به انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان منتقل شد.

دکتر حیدری کایدان به شهروندان توصیه کرد: فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و دارویی را صرفاً از مراکز معتبر و دارای مجوز تهیه کنند و پیش از مصرف، برچسب اصالت سازمان غذا و دارو و اصالت کالا را از طریق سامانه تی‌تک (https://ttac.ir) استعلام کنند.

وی در پایان، ضمن قدردانی از همکاری قاطع و همه‌جانبه بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، معاونت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، معاونت تعزیرات حکومتی اهواز، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس آگاهی و پلیس اماکن فرماندهی انتظامی استان خوزستان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و همچنین تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان و بازرسان معاونت غذا و دارو، تأکید کرد: نظارت‌ها، بازرسی‌ها و رصد مستمر زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های سلامت‌محور با جدیت ادامه دارد و این معاونت با همکاری دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی، برخورد با تخلفات و عرضه فرآورده‌های قاچاق، تقلبی و فاقد مجوز‌های بهداشتی را با هدف پیشگیری از تهدید سلامت شهروندان و صیانت از سلامت عمومی در دستور کار دارد.