فرمانده انتظامی استان یزد، از رفع تصرف زمین خواری به ارزش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در منطقه ییلاقی شهرستان تفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: با توجه به دریافت حکم قضایی مبنی بر رفع تصرف اراضی دولتی در روستای ده بالا شهرستان تفت استان یزد، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس به همراه عوامل منابع طبیعی استان یزد در محل حاضر و نسبت به رفع تصرف و قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز، کوه خواری و زمین خواری اراضی دولتی اقدم کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: در این خصوص ۴۶۰۰ متر از اراضی ملی رفع تصرف شد که کارشناسان، ارزش آن را در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار دلیری یادآور شد: شهروندان قبل از هرگونه ساخت و ساز و خرید و فروش ملک در مناطق ییلاقی و. نسبت به استعلام از ادارات مربوط اقدام کنند.

وی افزود: پلیس با همکاری دستگاه قضا و سازمان‌های مربوط در برخورد با پدیده زمین خواری اهتمام ویژه‌ای را دارد.