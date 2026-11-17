به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان این مراسم با اجرای برنامه‌های متنوع و شاد، اجرای گروه باستانی، رژه تیم‌های ورزشی و برنامه‌های فرهنگی و هنری همراه بود.

المپیاد‌های درون‌دانشگاهی فرصتی برای نشاط، سلامت و استعدادیابی دانشجویان است.

هدف برگزاری المپیاد‌های ورزشی درون‌دانشگاهی توسعه ورزش همگانی، ارتقای نشاط و شادابی و تقویت سلامت جسمی دانشجویان، اهداف اصلی این رویداد‌ها است و در کنار آن، زمینه شناسایی استعداد‌های ورزشی دانشگاه‌ها نیز فراهم می‌شود.