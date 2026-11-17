به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در بخشی از پیام آیت الله محمد عبادی زاده آمده است: آن فقیه والامرتبه و اندیشمند صاحب نظر حوزه‌های علمیه، تمامی عمر با برکت خود را در راه تعالی بخشیدن به معارف فروزان اسلام و پژوهش در علوم اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، گذراند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: از دست رفتن این عالم گران‌قدر برای امت اسلام و حوزه‌های علمیه غیرقابل جبران است، ولی آثار علمی، شاگردان، گفتار‌های روشنگر و احیای فرهنگ فاطمی او، چراغ راه دوستداران اهل بیت (ع) خواهد بود.

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این‌جانب ضمن ابراز تسلیت، این مصیبت عظما را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فقید و به‌ویژه خاندان مکرم و بازماندگان محترم ایشان تسلیت، و از درگاه خداوند متعال، تعالی مقام آن عالم ربانی و حشر با ائمه معصومین (ع) و برای بازماندگان، شاگردان و همهٔ ارادتمندان ایشان، صبر جمیل و پاداش جزیل مسئلت می‌نمایم.