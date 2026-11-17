به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شهید لقمان سعیدی از نیرو‌های سپاه شهرستان بانه، در پی اقدام تروریستی و شلیک مستقیم یک موتورسوار در ایست‌وبازرسی زرواو هنگام انجام مأموریت به شهادت رسید.

پیکر این شهید پس از تشییع در بانه به شهرستان سقز منتقل و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

در حادثه‌ای دیگر یکی از نیرو‌های هنگ مرزی نیز حین پایش نوار مرزی در محدوده پاسگاه دونیس بر اثر واژگونی خودرو به شهادت رسید که پس از تشییع در بانه پیکرش برای خاک‌سپاری به زادگاهش اردبیل منتقل شد.