به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: در پی فوت دختر دانش‌آموزی به نام سوگند، بلافاصله پرونده قضایی تشکیل و دستورات لازم برای بررسی دقیق ابعاد حادثه، شناسایی افراد مرتبط و روشن شدن علت فوت صادر شد.

کریمی افزود: در ادامه تحقیقات قضایی و با توجه به شواهد و مستندات موجود، پدر این دانش‌آموز در ارتباط با اتهامات مطرح‌شده از جمله ضرب‌ وجرح و فعلاً قتل و مدیر مدرسه نیز به دلیل قصور و سهل‌انگاری مرتبط با موضوع، امروز بازداشت شدند.

وی افزود: تحقیقات برای روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد و فرضیه‌های مختلف از جمله قتل یا خودکشی با جدیت در حال بررسی است و در این راستا، بررسی‌های تخصصی و اقدامات قضایی لازم برای کشف حقیقت و تعیین مسئولیت احتمالی افراد دخیل در ماجرا در دستور کار قرار دارد.

دادستان مرکز استان کرمانشاه تأکید کرد: تا پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج بررسی‌های کارشناسی، نمی‌توان درباره علت قطعی فوت اظهارنظر کرد و دستگاه قضایی با حساسیت، دقت و بدون هرگونه اغماض، موضوع را پیگیری خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق متوفی و خانواده وی، کشف حقیقت و برخورد قانونی با هر فردی که قصور، سهل‌انگاری یا ارتکاب جرم وی در این پرونده احراز شود، از اولویت‌های دستگاه قضایی است.