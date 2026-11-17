معاون اداره آبفا آبادان از انتخاب پیمانکار جدید برای مرمت و آسفالت معابر حفاری‌شده خبر داد و گفت: مشکلات باقی‌مانده در سه‌راهی شطیط، ایستگاه پنج و دیگر محله‌ها در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهروند خبرنگاری در تماس با خبرگزاری صداوسیما از وضعیت کنده کاری رها شده طی چندین ماه در میدان شهدا شطیط ایستگاه ذوالفقاری و پس زدگی فاضلاب در منطقه کوی کارگر خیابان درمانگاه اقبال ابراز گلایه کردندو خواستار پیگیری شدند.

این موضوع را از معاون اداره آبفا آبادان جویا شدیم که گفت: عملیات اجرای خط انتقال فاضلاب به تصفیه‌خانه شهر در محدوده سه‌راهی شطیط و ایستگاه پنج انجام شده، اما مرمت و آسفالت محل حفاری با تأخیر مواجه شده است.

افشار بیژوند افزود: مشکلات این مناطق از طریق مکاتبات به مجری طرح منعکس شده و پیمانکار جدید آسفالت نیز از طریق مناقصه انتخاب شده است.

وی با اشاره به باقی ماندن بخش‌هایی از عملیات مرمت در شهرک دریا و دیگر محله‌ها گفت: ترمیم و آسفالت این معابر در دستور کار طرح قرار دارد و پیگیری‌ها برای اجرای آن ادامه دارد.

معاون اداره آبفا آبادان همچنین درباره مشکلات مطرح‌شده در کوی کارگر گفت: مشکل مدرسه این منطقه در دستور کار نیروهای عملیاتی قرار گرفته و قرار است تا پایان امشب برطرف شود.

بیژوند درباره مشکل مقابل درمانگاه اقبال نیز افزود: این محدوده مربوط به یک کانال روباز است که رسیدگی به آن بر عهده شهرداری قرار دارد و موضوع از این طریق پیگیری خواهد شد