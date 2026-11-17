امروز پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام، با حضور مردم و مسئولان، از مقابل دفتر نماینده ولی‌فقیه استان قزوین در خیابان شهدا به سمت مدرسه علمیه خواهران تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، با حضور اقشار مختلف مردم، پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در قزوین تشییع و برای خاکسپاری به حوزه علمیه خواهران منتقل شد.

مردم قزوین با حضور در مراسم تشییع این شهید، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان کردند و یاد و خاطره ایثارگری‌های رزمندگان دفاع مقدس را گرامی داشتند.

میزبانی حوزه علمیه خواهران از پیکر این شهید نیز جلوه‌ای از پیوند فرهنگ ایثار و شهادت با آموزه‌های دینی و اسلامی است.

پیکر این شهید گمنام، یادآور رشادت مردانی است که برای دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی از جان خود گذشتند تا نام و راهشان در حافظه این سرزمین ماندگار بماند.

همچنین روز جمعه 29 آبان، پیکر مطهر یک شهید گمنام دیگر در روستای نظام‌آباد تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

پیش از این نیز آیین تشییع و تدفین پیکر تعدادی از شهدای گمنام، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مناطق مختلف استان برگزار شده بود.



