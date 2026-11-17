معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد، از فراخوان اعزام مشمولان پایه خدمتی یکم آذرماه سال ۱۴۰۵ به مراکز آموزش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ مسعود آرامش گفت: همه‌ی، مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم آذرماه سال ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت کنند.

وی افزود: این افراد باید از تاریخ یکم تا سوم آذر ماه (۳ روز) با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی نامه مراکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل و مرکز آموزش که برای آنان تعیین گردیده است به صورت انفرادی مراجعه کنند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد با بیان اینکه حضور مشمولان در روز‌های اولیه الزامی است گفت: مشمولان از همراه داشتن هر گونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

سرهنگ مسعود آرامش تصریح کرد: عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.