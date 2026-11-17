



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و مولوی محمدحامد احمد رئیس عمومی گمرکات افغانستان در نشستی مشترک در تهران ضمن بررسی راه‌های افزایش همکاری‌های گمرکی بر توسعه تجارت خارجی بین دو کشور تاکید کردند.



رؤسای گمرکات دو کشور در این نشست با ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرکات مرزی دو کشور شامل گمرکات دوغارون در استان خراسان رضوی، ماهیرود در استان خراسان جنوبی و میلک در استان سیستان و بلوچستان به توافق رسیدند.



در این نشست مقرر شد تا اقدامات لازم برای ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرکات مرزی مشترک بین ایران و افغانستان انجام گیرد.



تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی در رویه‌های مختلف بین گمرکات ایران و افغانستان برای تسهیل و تسریع در تجارت از جمله دیگر مواردی بود که مورد توافق روسای کل گمرکات دو کشور قرار گرفت.



ارائه تسهیلات ویژه به فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی معرفی‌شده از سوی گمرکات دو کشور و بهره‌بندی این فعالان اقتصادی از مسیر سبز تعیین‌شده نیز در این نشست بحث و تبادل نظر شد.



در این نشست گمرک ایران آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه‌ها و رویه‌های مختلف گمرکی برای کارشناسان گمرک افغانستان اعلام کرد.



همچنین مولوی محمدحامد احمد رئیس عمومی گمرکات افغانستان در این نشست از فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران برای برگزاری نشست مشترک در موضوعات مختلف گمرکی در کابل با هدف تسهیل تجارت بین دو کشور دعوت به عمل آورد.