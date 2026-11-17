خط تولید واحد تولیدی سلولوزی با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی و اشتغال ۶۰ نفر در شهرک صنعتی سمنان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، داوود پارساپور، مدیرعامل این شرکت تعاونی، با بیان اینکه ظرفیت تولید سالانه این مجموعه ۴ هزار و ۵۰۰ تن عایق سلولوزی است، گفت: این واحد، در زمینه تولید تجهیزات و محصولات سرمایشی و گرمایشی نیز فعالیت دارد و ۹۰ درصد محصولات آن صادراتی است.

وی ظرفیت تولید سالانه این مجموعه را ۵ هزار دستگاه کولر آبی، ۲ هزار دستگاه انواع هیتر و ۱۵۰ هزار دستگاه پمپ کولر اعلام کرد.

همچنین عملیات اجرایی طرح توسعه این شرکت تعاونی با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال برای ۱۹۵ نفر آغاز شد؛این واحد مستقر در سمنان نیز موفق به ثبت یک میلیون دلار صادرات شده و امسال به‌عنوان تعاونی برتر ملی معرفی شده است.

خط تولید عایق‌های سلولوزی شرکت تعاونی فرااستانی در شهرک صنعتی سمنان با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۶۰ نفر به بهره‌برداری رسید.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین افتتاح خط تولید محصولات سلولوزی شرکت تعاونی در شهرک صنعتی سمنان، گفت: صادرات تعاونی‌های مرزنشین از ۹۵ میلیون دلار در نیمه نخست سال گذشته به ۲۳۰ میلیون دلار در شش‌ماهه نخست امسال رسیده است.

مجید صرفی از تأمین حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع تسهیلاتی با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای بخش تعاون کشور خبر داد.

وی گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون افزوده شده و سقف ضمانت‌های آن به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

صرفی ادامه داد: ظرفیت صدور ضمانت‌نامه این صندوق نیز به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت ۱۰۵ هزار تعاونی در کشور، رفع موانع مالی، حقوقی و اجرایی را برای توسعه فعالیت این بخش ضروری دانست.