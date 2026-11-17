همایش بزرگ پیشمرگان مسلمان کرد، با حضور فرماندهان کشوری، مسئولان، خانواده‌های شهدا و جانبازان، اقشار مختلف مردم، علما و روحانیون، ساعت ۱۰ صبح فردا در تالار وحدت مهاباد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پیشمرگان مسلمان کرد از مجاهدانی یاد می‌شوند که در مقاطع حساس، با دفاع از امنیت و اقتدار کشور، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده‌اند.

این نیرو‌ها از روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی با نظام همراه شدند و در دوران مبارزه، همرزم فرماندهانی، چون شهید کاظمی، شهید بروجردی و شهید کاوه بودند.

عبدالله محمدی، همرزم شهید بروجردی، و علی نوذری، همرزم شهید کاوه، از خاطرات و همراهی با این شهدا می‌گویند. همچنین حمزه احمدی، فرزند شهید محمدامین احمدی، و ماموستا محمودی، کارشناس مذهبی، در این گزارش حضور دارند.

عشایر غیور و پیشمرگان مسلمان کرد شهرستان مهاباد، ۱۵۵ شهید و جانباز را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.

راه مبارزه و شهادت نیز همچنان از سوی نسل‌های سوم و چهارم این دلاورمردان ادامه دارد؛ نسلی که مسیر بزرگان خود را با اقتدار دنبال می‌کند.

مهاباد فردا میزبان یادگاران دوران دفاع مقدس و پیشمرگان مسلمان کرد در همایشی ملی خواهد بود.