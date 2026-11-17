مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مدیریت مصرف انرژی و تولید فولاد‌های خاص و آلیاژی که ارزش افزوده بیشتری برای کشور دارد از برنامه‌های تحقق رشد ۱۳ درصدی صنعت کشور است.

سید عباس حسینی در حاشیه افتتاح بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی فولاد، صنایع معدنی، فلزات غیرآهنی و صنایع و تجهیزات وابسته با عنوان «ایران متافو» در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: با وجود محدودیت و تحریم‌های ضالمانه ایی که در کشور حاکم است؛ همچنین محدودیت‌های که صنعتگران در حوزه برق و گاز مواجه هستند، اما حضور گسترده صنعتگران و تولیدکننندگان بخش صنعت و معدن در نمایشگاه متافو، این نوید را میدهد که همه پای کار تولید هستند و تولید به عنوان اساس و اقتصاد کشور مورد توجه قرار دارد.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی کشور، نگاه صنعتگران بخش صنعت و معدن روی دو موضوع متمرکز است؛ موضوع نخست مدیریت مصرف انرژی است که در این زمینه گام‌های بلندی برداشته شده است و بیش از چهار هزار مگاوات نیروگاه توسط صنعتگران ایجاد شده است.

حسینی گفت: موضوع دومی که می‌تواند در تحقق رشد ۱۳ درصدی صنعت مورد توجه قرار گیرد، تولید فولاد‌های خاص و آلیاژی است که ارزش افزوده بیشتری برای کشور دارد و از تولید فولاد‌های معمولی گذر می‌کند.



مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: این دو حرکت، مسیر ما را در تحقق هدف ۱۳ درصدی صنعت کشور و افزایش تولید هموار میکند.