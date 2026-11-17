همایش ملی بزرگداشت عطاملک جوینی، مورخ و ادیب قرن هفتم ه ق و نویسنده کتاب تاریخ جهانگشای جوینی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، آیین افتتاحیه همایش ملی «بزرگداشت عطاملک جوینی و بازشناخت متن‌های تاریخی ـ ادبی در دوره پسا‌مغولی» صبح امروز با حضور محققان و دانشجویان و اساتید از سراسر کشور در تالار استاد شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

علی تسنیمی رییس این همایش ملی گفت: ۹۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است و قرار است کارگاه‌های علمی پژوهشی با حضور محققان برگزار شود.

در این همایش از کتاب «سپید بر آستان خاکستر، روایتی از زندگی والی و راوی تاریخ جهانگشای: عطاملک جوینی» نوشته الهه رامشینی، رونمایی شد.

علاءالدین ابوالمنظر عطاملک بن بهاءالدین محمد جوینی مورخ و ادیب ایرانی قرن هفتم قمری است.

از آثار او جهانگشای جوینی و رسالهٔ تسلیةالاخوان است. علاءالدین در سال ۶۲۳ ق. در شهر آزادوار، ولایت جوین خراسان متولد شد.