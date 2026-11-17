



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و جمعی از مسئولان برگزار شد و طی آن، از خدمات چهار ساله حجت‌الاسلام یوسف‌پورآرین قدردانی و حجت‌الاسلام امیرحسین فتحی به‌عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان معرفی شد.

آیت‌الله مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، در این مراسم با تأکید بر اینکه مسئولان خادمان ملت هستند، گفت: هر فردی که مسئولیتی می‌پذیرد، در کنار مواجهه با موانع و دشمنی‌ها، وظیفه خدمت به مردم را بر عهده دارد.

وی با تمجید از عنوان «سنگرسپاری خادم نهضت تبلیغات اسلامی استان»، مجموعه تبلیغات اسلامی را نهادی جوان، پرتلاش، به‌روز و بااخلاص توصیف کرد و افزود: اخلاص در هر مجموعه‌ای مایه برکت است و اقدامات ارزشمند انجام‌شده در این مجموعه باید تداوم یابد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ضمن قدردانی از تلاش‌های حجت‌الاسلام پورآرین، حجت‌الاسلام فتحی را جوانی پرشور، باانگیزه و دارای روحیه جهادی دانست و بر ضرورت ادامه برنامه‌های آغازشده در دوره مدیریت گذشته تأکید کرد.

آیت‌الله مظفری همچنین مشارکت مردم را لازمه موفقیت برنامه‌ها دانست و گفت: توفیقات به‌دست‌آمده حاصل تلاش مسئولان و همراهی مردم بوده و ظرفیت استان قزوین بسیار فراتر از شرایط موجود است.

حجت‌الاسلام عزت زمانی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور نیز در این مراسم با اشاره به نقش زنان در تحولات اجتماعی و دفاع از ارزش‌های جامعه گفت: زنان در هشت ماه گذشته در مبارزه با دشمن نقش‌آفرین و پیشران بوده‌اند و در حفظ امنیت، هویت و ارزش‌های جامعه نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

وی افزود: درک درست و دقیق جایگاه زنان می‌تواند زمینه‌ساز تعریف نقش‌های جدید و مؤثرتر برای آنان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی باشد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به ظرفیت‌های ایران اسلامی اظهار کرد: همان‌گونه که رهبر شهید تأکید کرده‌اند، این کشور از قدرت و ظرفیت بالایی برخوردار است و باید این باور را مقدمه‌ای برای پیروزی و زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) قرار دهیم.

زمانی با تأکید بر ضرورت اعتماد به مردم گفت: مسئولان باید میدان را به مردم بسپارند و به توانمندی آنان اعتماد کنند؛ چراکه هر زمان مردم در متن میدان حضور داشته باشند، کارها با موفقیت پیش خواهد رفت.

وی در پایان بر ضرورت خدمتگزاری به دین، عترت و اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.

حجت‌الاسلام یوسف‌پورآرین، مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی استان نیز با اشاره به چهار سال فعالیت خود، ارتباط با مجموعه‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی را از اولویت‌های دوره مدیریتی خود برشمرد.

وی جهاد تبیین را محور اصلی فعالیت‌های تبلیغات اسلامی دانست و گفت: توانمندسازی مجموعه‌های مردمی، ترویج فرهنگ قرآنی در قالب طرح «زندگی با آیه‌ها»، توجه به موضوع جمعیت و فرزندآوری و فعالیت در حوزه بانوان و نوجوانان از جمله برنامه‌های این دوره بوده است.

پورآرین همچنین از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان، حجت‌الاسلام عابدینی و استاندار قزوین قدردانی کرد و وحدت و همگرایی شکل‌گرفته در استان را فرصتی ارزشمند برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی دانست.

شهرام احمدپور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین نیز در این مراسم با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی کشور گفت: برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در خنثی‌سازی اهداف دشمن و تقویت همبستگی اجتماعی نقش مؤثری دارند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: عزت ایران اسلامی در وحدت و همدلی است و باید با تقویت پیوند میان مردم و مسئولان، مسیر خدمت‌رسانی را هموار کنیم.

احمدپور همچنین برنامه‌های اجراشده در دوره مدیریت پورآرین را عملیاتی دانست و بر تداوم اقدامات فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.





