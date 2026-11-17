به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با درصد اندک متخلفان بخش آرد و نان برخورد می‌شود.

مدیر هماهنگ کننده امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: بر اساس بررسی‌ها یک درصد مصرف کنندگان نان ۱۳ درصد از نان را به سمت مصرف غیر انسانی برده و تصمیمات دولت در این حوزه برخورد با این افراد است و حقوق مردم در زمینه خرید نان به هر میزان و به هر شکلی محفوظ است.

محمدرضا گودرزی با بیان اینکه متاسفانه بخش اندکی از نانوایان و مردم در مسیر سوء استفاده از نان کل جامعه می‌پردازند، افزود: بار‌ها انبار‌ها و حتی نانوایی‌هایی شناسایی شده که نان را برای مصارف دانی و حتی حیواناتی، چون سگ استفاده کردند و رزق مردم را تهدید می‌کنند.

او با اشاره به اینکه میانگین مصرف نان هر شهروند در استان مرکزی بیش از هفت کیلوگرم است، افزود: مردم به شایعات و دروغ‌های برخی در فضای مجازی و حتی حقیقی که تنها منافع سوء خود را دنبال می‌کنند، توجه ننموده و با آسودگی به هر میزان نان خریداری کنند.