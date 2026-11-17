به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل افزایش گرادیان فشاری (اختلاف فشار در جو) درروز‌های پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ آبان، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

این پدیده، نیمه شمالی استان به ویژه آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، زواره، کاشان، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نطنز و خوانسار را در بر می‌گیرد.

هواشناسی درخصوص احتمال وقوع مخاطرات جوی از جمله خیزش گرد و خاک و کاهش شعاع دید موقت، احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای به ویژه در محور‌های کویری و برون‌شهری هشدار داده و توصیه کرده است که مردم در عبور از نواحی کوهستانی احتیاط کرده و از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.

همچنین هواشناسی بر لزوم خودداری افراد از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، و احتیاط در تردد‌های جاده‌ای به ویژه برای خودرو‌های سبک و دارای سطح جانبی زیاد و استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی به‌ویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی تاکید کرده است.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و اجرای کار‌های روزمره اختلالاتی به وجود آورد.

هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند.