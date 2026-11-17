انتخاب داوران کره‌ای و تاجیک برای بازی‌های آسیایی استقلال و تراکتور

انتخاب داوران کره‌ای و تاجیک برای بازی‌های آسیایی استقلال و تراکتور

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هیونجای چوی از کره جنوبی قضاوت دیدار استقلال مقابل العین امارات را بر عهده دارد. کمک‌داوران، داور چهارم و اعضای تیم VAR این مسابقه نیز از کره جنوبی انتخاب شده‌اند.

در دیدار تراکتور و الوصل امارات هم سعدالله گلمرادی از تاجیکستان داور وسط خواهد بود. حسن کریموف و فرخود کورالوف کمک‌داوران این مسابقه هستند؛ داور چهارم از تاجیکستان و داوران VAR از سنگاپور خواهند بود.

هر دو مسابقه روز دوشنبه ۲ آذر، از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران برگزار می‌شوند.