به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در پیامی ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حسین وحید خراسانی (رحمة‌الله‌علیه) را تسلیت گفت.

متن پیام امام جمعه کیش، به این شرح است:

بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

اِذا ماتَ الْعالِمُ ثُلِمَ فِى الْاِسْلامِ ثُلْمَةٌ لایَسُدُّها شَىءٌ‌

رحلت مرجع عالیقدر و فقیه وارسته حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی موجب تألم و تأثر فراوان شد.

آن فقید سعید با سیره عِلمی و عَمَلی خود، الگویی از تقوا و پایبندی به ارزش‌های دینی بوده و خدمات ارزشمند ایشان در عرصه فقه و تربیت شاگردان همواره در خاطر ملت مؤمن و حوزه‌های علمیه باقی خواهد ماند.

بی‌تردید فقدان آن عالم بزرگوار که عمر شریف خویش را در راه ترویج معارف الهی، دفاع از مکتب تشیّع، هدایت و ارشاد مؤمنان و خدمت به حوزه‌های علمیه سپری کرد، ثُلمه‌ای در پیکره اسلام و تشیع است.

اینجانب این ضایعه جبران‌ناپذیر را محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدّظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرّم و عموم مقلّدان و ارادتمندان معظم‌له تسلیت عرض نموده و از درگاه پروردگار متعال برایشان، علوّ درجات، رضوان الهی، هم‌جواری با اولیای خدا، و برای بازماندگان محترم، شاگردان و مقلّدان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

علیرضا بی‌نیاز

امام جمعه کیش