با حضور رئیس مرکز بهداشت و درمان سازمان صداوسیما، طرح غربالگری سلامت کارکنان صدا و سیمای استان خوزستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز بهداشت و درمان سازمان صداوسیما در بازدید از اجرای این طرح گفت: حمایت از سلامت کارکنان و توجه به پیشگیری از مسئولیت‌های قانونی، انسانی و اخلاقی سازمان است.

دکتر مهدی شادنوش افزود: هدف از اجرای طرح غربالگری سلامت کارکنان صدا و سیما دستیابی به تصویری جامع از وضعیت سلامت کارکنان سازمان می‌باشد و نتایج این بررسی‌ها می‌تواند به شناخت نیاز‌های سلامت کارکنان، برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ارائه خدمات پیشگیرانه، مدیریت هزینه‌های درمان و بهبود کیفیت زندگی همکاران کمک کند.

همچنین رئیس مرکز بهداشت و درمان سازمان صداوسیما در نشست شورای معاونان صداوسیمای مرکز خوزستان، با اشاره به فشار کاری همکاران، به‌ویژه هنگام پخش زنده و پشتیبانی برنامه‌ها، گفت: این شرایط گاهی فرصت رسیدگی به سلامت فردی را محدود می‌کند و جرای طرح غربالگری را فرصتی برای توجه بیشتر کارکنان به سلامت خود و خانواده‌هایشان دانست و بر تداوم مراقبت‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

شادنوش با اشاره به ثبت کد ملی کارکنان شرکت‌کننده در سامانه «سیب» وزارت بهداشت، از همکاران خواست به مرکز خدمات جامع سلامت نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند و اعضای خانواده را نیز به بهره‌مندی از خدمات سلامت تشویق کنند.

وی همچنین از دکتر داریوش دبیقی، مدیرکل صداوسیمای مرکز خوزستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و کارکنان مرکز بهداشت و درمان برای فراهم‌کردن زمینه اجرای طرح قدردانی کرد.