به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، سردار محمدرضا مهدوی، در نشست خبری برنامه‌های هفته بسیج افزود: روز جمعه ۲۹ آبان، همایش بزرگ «اقتدار جان‌فدا» در مشهد برگزار می‌شود؛ این همایش میزبان حضور ۲۰۰ هزار نفری بسیجیان و جان‌فدایان، به‌ویژه افرادی که از ابتدای اجرای این طرح در پایگاه‌های بعثت ثبت‌نام کرده‌اند؛ است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) اظهار کرد: رونمایی از محصولات فناورانه و نوآورانه، افتتاحیه آزمون‌های برپا جهت توانمندسازی کنکوریها، طرح‌های عمرانی و محرومیت زدایی از برنامه‌های این هفته خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اردو‌های راهیان نور دانش آموزی نیز این مدت آغاز می‌شود، گفت: در هفته بسیج، رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در ۳۲ شهرستان با حضور بیش از ۲ هزار تولید کننده محتوا برگزار می‌شود.

سردار محمدرضا مهدوی، با اشاره به اینکه در یکسال گذشته، ۱۶۶ پروژه در شهرستان‌های استان برای ماندگاری جمعیت در روستا‌ها احیا شده، گفت: همچنین ۲۲۵ هزار مترمربع از جاده‌های استان آسفالت شد و ۸۳ هزار متر طرح انتقال آب نیز به اجرا درآمد.

سردار مهدوی با تاکید بر اجرای ۱۸۰ طرح خورشیدی، افزود: ۵۶۰ میلیارد تومان نیز برای ۱۱ طرح تولید محصولات دانش‌بنیان استان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

وی ادامه داد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی کشور، این طرح‌ها به نتایج قابل‌توجهی رسیده‌اند و در برخی محصولات در سطح کشور رتبه نخست را کسب کرده‌ایم.

سردار محمدرضا مهدوی، به خدمات فرهنگی هم اشاره کرد و گفت: در عرصه فرهنگی نیز اقدامات مختلفی انجام شده و در حوزه جمعیت، سبک زندگی و مشاوره مسائل اجتماعی، امسال ۱۰ مرکز مشاوره در استان افتتاح خواهد شد؛ با افتتاح این مراکز، تعداد مراکز مشاوره بسیج، به ۱۷ مرکز خواهد رسید

وی با بیان اینکه بیش از ۷ هزار گروه جهادی در خراسان رضوی در عرصه‌های مختلف خدمات رسانی می‌کنند، ادامه داد: بسیج در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، دفاعی، امنیتی، سازندگی، علمی، آموزشی، تربیتی، سلامت، کشاورزی و دامداری فعالیت دارد و علاوه بر ارائه خدمات، برای توانمندسازی مردم و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور تلاش می‌کند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) افزود: این اقدامات، محصول تفکر بسیجی است؛ تفکری که بر پایه ایثار، استقامت، مقاومت، گمنامی و خدمت بدون چشم‌داشت شکل گرفته و تلاش می‌کند ظرفیت‌های مردمی را در مسیر منافع کشور و حل مشکلات جامعه به کار بگیرد.