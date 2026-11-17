به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از احتمال بارش‌های پراکنده و وقوع توفان در مناطق شمال و شمال غرب استان خبرداد و گفت: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کامران طهماسبی ادامه داد: فردا چهارشنبه و روز پنجشنبه نیز با گذر ریز موج در برخی نواحی شمال و شمال غربی استان وزش باد به نسبت شدید تا شدید و احتمال توفان گردوخاک و بارش پراکنده وجود دارد.

وی گفت: در این مدت در مناطق مرکزی و صنعتی و به ویژه شهر اصفهان افزایش غلظت آلایند‌های جوی دور از انتظار نیست.

طهماسبی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، افزود: بوئین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

وی گفت: دمای شهر اصفهان نیز در گرم‌ترین ساعت امروز به ۲۱ درجه و در خنک‌ترین ساعت بامداد فردا چهارشنبه به چهار درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.