کتابخانه‌های عمومی آبادان با برخورداری از ۱۲۰ هزار نسخه کتاب و ارائه خدمات به گروه‌های مختلف، نقش مهمی در گسترش فرهنگ کتابخوانی و ارتقای آگاهی جامعه دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با روز کتاب و کتابخوانی، ظرفیت کتابخانه‌های عمومی این شهر و نقش آن‌ها در ترویج فرهنگ مطالعه مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از نویسندگان و شاعران آبادانی با اشاره به فعالیت‌های ادبی خود گفت: تاکنون ۲۷ عنوان کتاب از آثارش به چاپ رسیده و ۴۵ مقام و رتبه در جشنواره‌های کشوری، استانی و منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه دفاع مقدس و شعر آیینی، کسب کرده است.

فرهنگی دشتی، نویسنده و شاعر آبادانی، با اشاره به یکی از آثار خود با عنوان «اوپی دی تا اینجاست» گفت: این کتاب بر اساس خاطرات شهیده سوسن فرخی نوشته شده است.

وی کتاب را فراتر از مجموعه‌ای از واژه‌ها دانست و افزود: مطالعه می‌تواند اندیشه انسان را تغییر دهد و زمینه شکل‌گیری هویتی تازه را فراهم کند.

رئیس کتابخانه های عمومی آبادان نیز با تأکید بر نقش کتابخانه‌ها در توسعه جامعه گفت: پیشرفت در زمینه‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی نیازمند توجه به کتابخانه‌ها و گسترش فرهنگ مطالعه است.

احمد ربیعی با اشاره به ظرفیت منابع مطالعاتی این مراکز افزود: ۱۲۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی شهر در دسترس عموم قرار دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر خدمات عمومی، برای گروه‌های خاص از جمله نابینایان و ناشنوایان نیز خدمات کتابخانه‌ای ارائه می‌شود.

روز کتاب و کتابخوانی فرصتی برای توجه بیشتر به اهمیت مطالعه و نقش آن در افزایش آگاهی، ارتقای فرهنگ عمومی و توسعه جامعه است.