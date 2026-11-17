معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اقدامات این دانشگاه در جنگ دوم و سوم تحمیلی، از تدوین و ارسال ۲۷ توصیه سیاستی به بخش‌های مختلف دولت و سران قوای سه‌گانه خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ماندانا تیشه‌یار امروز در همایش نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در تاب‌آوری ملی با اشاره به تشکیل «شورای علمی امید» در دانشگاه علامه طباطبائی در روز سوم جنگ ۱۲ روزه، گفت: هدف از تشکیل این شورا، حفظ ارتباط میان استادان، دانشجویان و کارکنان و تعریف مأموریت‌های جدید برای دانشگاه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بود.

ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در قبال جامعه



وی با بیان اینکه دانشگاه در این مدت تلاش کرد مسئولیت اجتماعی خود را در قبال جامعه ایفا کند، افزود: استادان دانشکده‌های مختلف از جمله روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و رسانه در محله‌های اطراف دانشگاه و میان خانواده‌های آسیب‌دیده‌ای که در هتل‌های شهرداری اسکان یافته بودند، حضور پیدا کردند و به آنها کمک کردند.

تیشه‌یار ادامه داد: همچنین نشست‌های تخصصی با حضور استادان برجسته، مدیران ارشد و دیپلمات‌ها در حوزه‌های سیاست خارجی، اقتصاد و مسائل اجتماعی برگزار شد که حاصل آن تدوین و ارسال ۲۷ توصیه سیاستی به بخش‌های مختلف دولت و سران قوای سه‌گانه بود. برخی از این گزارش‌ها در معاونت اول ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی بررسی و برای پیگیری به بخش‌های مربوط ارجاع شده‌اند.

معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تداوم فعالیت‌های علمی دانشگاه در روز‌های جنگ، گفت: کتابخانه مرکزی دانشگاه در هر دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه باز بود و استادان و دانشجویان می‌توانستند از فضای کتابخانه و اینترنت استفاده کنند. همچنین از دانشجویان دانشگاه‌های دیگر دعوت کردیم برای استفاده از امکانات کتابخانه به دانشگاه علامه بیایند.

وی از رشد سه‌برابری درآمد‌های بخش جامعه و صنعت دانشگاه در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: حدود ۶۰ نشریه علمی دانشگاه نیز در این مدت رشد کردند و بسیاری از آنها از رتبه «ب» به «الف» ارتقاء یافتند. یکی از مجلات دانشگاه با عنوان «متن‌پژوهی ادبی» نیز در اردیبهشت‌ماه نمایه اسکوپوس را دریافت کرد.

نباید بگذاریم دانش ایرانی از عرصه جهانی حذف شود

تیشه‌یار با اشاره به برنامه‌های آینده دانشگاه، میان‌رشته‌ای کردن مطالعات، تقویت ارتباطات علمی بین‌المللی و حرکت به سمت حکمرانی دانش‌محور را از جمله اولویت‌ها دانست و تأکید کرد: نباید اجازه دهیم دانش ایرانی از عرصه جهانی حذف شود؛ باید با استفاده از ابزار‌های مجازی، ارتباط استادان و دانشجویان را با مجامع علمی بین‌المللی حفظ کنیم.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مدرسه هوش مصنوعی با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در تیرماه امسال، گفت: باید آموزش استفاده از ابزار‌های نوین پژوهش و هوش مصنوعی را جدی بگیریم و از سطح کاربران عادی فراتر برویم و به سمت طراحی دستیار‌های هوش مصنوعی در رشته‌های مختلف حرکت کنیم.