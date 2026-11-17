به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، استاندار یزد در پیامی ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیّع، حضرت آیت اللّه العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت. در پیام بابایی آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال فقیه اهل بیت علیهم السلام؛ مرجع عالیقدر جهان تشیّع؛ عالم ربانی و استاد بزرگ حوزه‌های علمیه حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی مایه اندوه فراوان گردید.

روح بزرگ و مطهر آن پاسدار بزرگ مذهب و مروّج عالی رتبه شریعت، پس از دهه‌ها تحصیل، تحقیق و تعلیم علوم آل محمد صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم در حالی به ملکوت اعلی پیوست که آن فقیه صمدانی از خود یادگار‌هایی بر جای گذاشت؛ آثار علمی برجسته و اثرگذار، علما و فضلای نامی تربیت یافته در مکتب علمی و سیره اخلاقی ماندگار و درس آموز.

اینجانب، با طلب علو درجات برای ایشان، این ضایعه اسفناک را به ساحت مقدس حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، حوزه‌های علمیه، ارادتمندان مقام فقاهت و مرجعیت و عموم شیعیان تسلیت عرض و از مردم استان یزد دعوت میکنم با حضور در مراسم بزرگداشت این مرجع عظیم الشان، بار دیگر پیوند ناگسستنی مردم و مرجعیت را به نمایش بگذارند.