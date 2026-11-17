به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی ره استان با اشاره به اهمیت رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و اجرای تحقق فرمان مقام معظم رهبری در حمایت از محرومان، از آغاز عملیات گسترده پویش سراسری «مواسات و خدمت بی‌منت» در استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

قلی‌پور افزود: این پویش از سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز شده و تا روز ولادت حضرت علی (ع) به مدت ۴۰ روز در مناطق مختلف استان ادامه دارد افزود:

وی با بیان اینکه در سطح کشور هدف‌گذاری کلی بر توزیع ۳۵۰ هزار بسته معیشتی و ۵ میلیون پرس غذای گرم میان نیازمندان است ادامه داد: در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ هزار بسته معیشتی و ۲۰۰ هزار پرس غذای گرم به دست خانواده‌های نیازمند و مستحق می رسد.