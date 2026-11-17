به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مصرف گاز استان نسبت به روز‌های نخست فصل پاییز ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان به خبرگزاری صداوسیما گفت با برودت هوا که از روز‌های گذشته صورت گرفته مصرف گاز در بخش خانگی نسبت به روز‌های نخست فصل پاییز ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

محمدرضا سمیعی افزود: با رعایت دمای ۲۰ درجه درمنازل و خاموش کردن بخاری و بستن شیر رادیاتور شوفاژ اتاق‌های بدون استفاده در منازل و کاهش دمای پکیج‌ها و موتورخانه‌های گرمایشی می‌توان به پایداری گاز در روز‌های سرد سال کمک کرد.